Москва заплатит большую цену за разворот поставок российского газа на Восток

Вадим Карасев

Международные и российские эксперты прогнозируют, что разворот России на восточные рынки природного газа состоится позднее, чем сократятся поставки на Запад.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт газа через трубопроводы из России в Евросоюз будет сокращаться и к 2025 году упадет с 155 млрд кубометров до 70 млрд. При "ускоренном сценарии" поставки российского газа снизятся более чем на 75%, а в случае введения Москвой контрсанкций в МЭА допускают и полное прекращение поставок газа.

Отечественные эксперты, в свою очередь, считают, что у России нет в запасе даже пары лет, поскольку объемы поставок газа в ЕС падают еще быстрее, чем прогнозирует МЭА. При этом быстро переориентировать потоки на Восток крайне проблематично — для этого нужно расширять трубопроводы и инфраструктуру, на что может потребоваться $10-30 млрд вложений.

К 2025 году, как ожидается, мировой спрос на газ увеличится на 140 млрд кубометров и составит 4,25 трлн. Основным драйвером этого роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион, а основным покупателем газа там и дальше будет оставаться Китай. По оценкам экспертов, потребности КНР в импорте голубого топлива увеличатся до 210–220 млрд кубометров в год в 2025 году и до 270–280 млрд кубометров к 2030 году.

Россия может потерять европейский рынок газа к 2025 году

Объемы поставок российского газа в Китай по итогам 2021 года составили около 16 млрд кубометров, включая трубопроводный и СПГ. Аналитики сомневаются, что Россия сможет быстро переориентировать поставки на азиатские рынки. Они уверены, что для наращивания поставок газа на Восток до уровня, близкого к объему экспорта в Евросоюз в 2021 году, — 155 млрд кубометров — потребуется не менее 10 лет. Аналитик Сергей Кауфман считает, что за такое время РФ успеет потерять европейский рынок. По планам "Газпрома", к 2025 году экспорт в Китай составит лишь около 50 млрд кубометров, а газопровод "Сила Сибири–2", способный перенаправить 50 млрд кубометров с рынка ЕС на китайский, может заработать не ранее 2027 года.

Эксперты уверены, что доля России на мировом рынке газа с учетом быстрого сокращения поставок на европейский рынок неизбежно упадет, а без экспорта в ЕС "Газпрому" будет сложнее финансировать переориентацию поставок газа на Восток, что может дополнительно ее замедлить.

"Необходимо протянуть ветки трубопроводов от Ковыктинского месторождения до Иркутска и до транспортной сети "Сахалин–Хабаровск–Владивосток" протяженностью 1400 км. Кроме того, надо будет в рамках строительства "Силы Сибири–2" построить трубопровод от Кемерова до Иркутска длиной почти 1500 км. Такие работы в принципе можно совершить за 5 лет", - объясняет аналитик Марк Гойхман.

Трубопровод от Ковыктинского месторождения до Иркутска

Предварительная стоимость строительства трубопровода "Силы Сибири–2" оценивалась $10–14 млрд, но инвестиции в данные проекты крайне осложнены тем, что бюджет становится дефицитным, а резервы заморожены. И даже запуск "Силы Сибири-2" на проектную мощность не позволит компенсировать полностью поставки на европейский рынок, поскольку 50 млрд кубометров газа в год – это менее 40% выпадающего экспорта в Европу. Таким образом, вариантов переориентации экспорта остается немного: кроме трубопровода в Китай, это новые заводы и терминалы СПГ, которые пока для российских компаний закрыты из-за санкций. Даже если решения найдутся, 3-4 года – минимальный срок строительства экспортного завода СПГ.

Если строительство газопровода "Северного потока–2" оценивалось примерно в 9,5 млрд евро, то новый газопровод на Восток может стоить дороже в два-три раза, так как его длина будет больше, а цены на строительство за это время выросли примерно вдвое. Оптимизма добавляет то, что пока РФ зарабатывает на росте мировых цен на энергоресурсы. В Минфине РФ сообщили, что федеральный бюджет страны в июле получит около 259 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

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