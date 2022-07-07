Муж Круглыхиной уверяет, что на доверчивых подписчиках она зарабатывает миллионы

Вадим Карасев

Очередной скандальный случай в семье бывшей участницы Дом-2 продолжает активно развиваться. Муж Марии Круглыхиной пытается всех убедить, что на доверчивых подписчиках она зарабатывает миллионы. Сейчас он намеревается выкупить у Марии часть дома в Дидеево и, наконец, разобраться с этим вопросом. Однако Круглыхина недовольна таким положением вещей. Дом ей и самой нужен целиком, из-за чего она активно пытается опозорить своего бывшего избранника. Женщина пишет на его работу и требует уволить ужасного отца. Также она обращалась на Первый канал с просьбой найти ей адвоката и помочь разобраться с этим вопросом.Однако Михаил Зайцев уже устал всё это терпеть. Он решил показать фанатам и хейтерам справку с работы о выплате алиментов. Как оказалось, у него ежемесячно списывают по 50-60 тысяч, а не 7500 на ребёнка, как говорила Маша. Кроме того, в заявлении Круглыхиной было указано, что она без каких-либо пособий живёт на иждивении матери. Но по источникам Зайцева, за полгода женщина зарабатывает по шесть миллионов рублей.В первом браке женщине удалось отсудить квартиру. Однако сейчас провернуть подобную махинацию у неё не получится. Михаил имеет много компромата и готов рассказать про все аферы Круглыхиной.