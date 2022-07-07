Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал о черных списках артистов

Супруг фигуристки Татьяны Навки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах. В то время, как некоторые российские артисты, уехавшие из страны, утверждают, что в РФ действует некий черный список нежелательных звезд, в эшелонах власти опровергают эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не в курсе о каких-либо списках артистов, которым запрещено выступать в РФ.«Нет, мне не известно ничего об этом. Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — цитирует спикера ТАСС. Информационное агентство отмечает, что ранее популярная музыкальная группа Little Big, перебазировавшаяся в США, заявила, что состоит в подобном стоп-листе.