Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал о черных списках артистов
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Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал о черных списках артистов

Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал о черных списках артистов
Супруг фигуристки Татьяны Навки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах. В то время, как некоторые российские артисты, уехавшие из страны, утверждают, что в РФ действует некий черный список нежелательных звезд, в эшелонах власти опровергают эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не в курсе о каких-либо списках артистов, которым запрещено выступать в РФ.
«Нет, мне не известно ничего об этом. Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — цитирует спикера ТАСС. Информационное агентство отмечает, что ранее популярная музыкальная группа Little Big, перебазировавшаяся в США, заявила, что состоит в подобном стоп-листе.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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