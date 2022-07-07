«Мы не можем прийти на могилку, потому что ее нет»: отец Влада Бахова о последних новостях по делу сына

История, произошедшая три года назад в демидовском лесу с юным парнем по имени Влад Бахов, так и не завершена. Его таинственное исчезновение не дает покоя родителям, которые до сих пор не могут захоронить останки сына…

В деле об исчезновении Влада Бахова больше вопросов, чем ответов. Что же произошло в тот злосчастный день в лесу, почему он скрывался в чаще деревьев, по какой причине друзья парня путались в показаниях и как его останки внезапно появилось в том месте, где уже проходили поиски?

Все это осталось загадкой... Но мама и папа погибшего не сдаются и надеются, что однажды правда всплывет. Вот только она уже не вернет их сына… «Смотришь на дверь и думаешь, вот-вот он зайдет, а он не заходит. Прийти на могилку? Так нет ее», — печалится Андрей Бахов в документальном фильме «Мое имя — Влад Бахов».

Родители Влада каждый год 6 апреля приходят не на кладбище, а на поляну, где в последний раз видели парня. Делают они это лишь потому, что им не выдали останки сына, чтобы похоронить его.

Отец возмущен тем, продвигается следствие по делу о пропаже ребенка. По мнению Бахова-старшего, всю работу делали добровольцы, которые нашли существенные зацепки для установления истины. «Как проходил осмотр места останков? Я молчу вообще, как они собирали сами останки… Как футболку преподнесли им на блюдечке. Сами они, конечно, ее не нашли. Поэтому надежды на Следственный комитет нет никакой», — отчаивается родитель Влада.

Важным пунктом в поисках виновного в смерти парня является переписка друзей Бахова. Их в документальном фильме зачитала мама юноши Анастасия Фадеева. Так, известно, что на роковой вечеринке, кроме 13 ребят, присутствовали и другие.

«Валерий Слаутин в апреле 2019 года пишет Дмитрию Трофимову о том, что на поляне были посторонние люди. «Было до хера левых людей». Валерий Слаутин, 8 апреля — Александру Фомичеву: «Начнем с того, что кадет — не маленький ребенок, за которым надо следить. Все менты даже говорят, что мы ни в чем не виноваты. Виноваты будем только в том случае, если мы его убили, а мы его не убивали, там даже драки не было, и конфликта тоже не было. Все было нормально, он сам ушел. Вывод: никому за это ничего не будет», — передала Анастасия.

Именно в переписке компании и прозвучала страшная фраза о вероятном убийстве Влада, однако правоохранители посчитали ее несерьезной. «26 апреля 2019 года. Стас Советов обращается к пользователю Кириллу Столярову: «Малый, зачем мы его убили… Я так жалею». На что Столяров отвечает, что их могут читать и докопаться. Столяров пытался перевести данное высказывание Советова в шутку», — с ужасом цитирует слова ребят Фадеева.

Мама Влада прочла и то, как дети сговаривались, чтобы на допросах иметь общую нить повествования. «Стас Яскин — Дарье Дербановой, 7 апреля: «Даша, запиши голосовуху, что говорить, если что», — диктует женщина. Впоследствии школьники договорились, что они ели шашлык, в какой-то момент осознали, что Бахов ушел, искали его. Родителям о пропаже Влада не говорили, так как надеялись, что сами справятся с поисками. Также они обговорили, что на тусовке они пили умеренно, только Влад употреблял много алкоголя.

К слову, одно из сообщений, которое было отправлено Конашенковым, показалось интересным эксперту. Специалист определил чувство вины в словах приятеля Влада, заявившего, что он мог исправить ситуацию. «Нет, не нормально. Я допустил две серьезные ошибки, что-то я стал часто слушать людей. Я бы спас этого парня», — говорил он.

Также в социальной сети во «ВКонтакте» компания тщательно пыталась скрыть некое видео с Баховым, на котором он постоянно падал. «Могут сказать, что он упал и сломал шею», — изрядно волновалась Яскина.

Мама Влада напомнила, что по очевидным причинам ясно: останки Влада переносились. Место на поляне, где их обнаружили спустя несколько месяцев, исследовалось полностью и пропустить тело пропавшего было попросту невозможно. Анастасия убеждена, что в тот вечер в лесу произошла криминальная история, но что именно случилось с ее сыном, она пока не знает…

«Боль, несправедливость, безысходность, отчаяние. За три с лишним года не было ни дня, чтобы я не думала о Владе, чтобы мы не говорим о нем. Каждый день ты в мыслях проворачиваешь, а что, если бы в тот день я вот так бы поступила… Хватит ли у кого-то смелости признаться, рассказать? Хватит ли у них сил жить с этим, с тем, что там произошло?» — сдерживая слезы, завершила мама Влада, которому вечно будет 16.