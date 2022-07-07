Норма или повод похода к специалисту: почему люди часто заболевают накануне дня рождения

День рождения, наверное, любимый праздник всех людей на планете. Именинники тщательно к нему готовятся, ждут гостей, поэтому организовывают его самым лучшим образом. Однако также стоит отметить, что перед этим днем многих людей посещает ощущение тревоги или хандра. Психолог Ольга Романив объяснила, почему люди часто сталкиваются с заболеваниями накануне своего дня рождения, и какие меры нужно предпринять, чтобы обойти недуги стороной.

Почему люди часто сталкиваются с заболеванием накануне дня рождения

«Для многих людей состояние тоски перед днем рождения — это нормальное состояние. Как правило, такие люди склонны к ипохондрии, повышенной тревожности, отчасти к перфекционизму, неуверенности в себе», — говорит психолог по семейным отношениям Ольга Романив.

Она также утверждает, что особое внимание к праздничному событию становится причиной развития подавленного состояния, так как большинство людей накануне дня рождения анализирует свою жизнь. А если подведенные итоги имеют отрицательный характер, это их сильно огорчает.

Кроме того, перед днем рождения человек переживает, все ли гости смогут к нему прийти на праздник, как он сложится, поздравят ли его по телефону друзья, которые живут далеко, или кто-то вовсе о нем забыл. Такие мысли еще больше могут усугубить подавленное состояние.





Все трудности, которые связаны с днем рождения, будь-то финансовые или психологические, приводят к стрессу. Из-за него у человека может появиться усталость, апатия ко всему, плохое настроение и даже появление неуверенности в себе. В конечном итоге будущий именинник может ограничить общение с близкими или с друзьями и находиться в депрессивном состоянии какое-то время. А подавленное состояние негативно влияет на защитные функции иммунитета, что может привести к заболеванию.

Как оградить себя от заболевания в свой день рождения

«Снизить градус ожидаемого и немного обесценить саму идею праздника. Твоя значимость в собственных глазах никак не связана с количеством тех, кто тебе позвонит в этот день с поздравлениями или придет на организованное тобой торжество. Учись строить реалистичные планы в преддверии дня рождения — это поможет уберечься от получения разочарований», — советует психолог.

Даже если какие-то ситуации пойдут не по плану, нужно понимать, что это только укрепит вашу уверенность в себе. Также Романив напоминает о том, что нужно научиться расслабляться и более поверхностно относиться к такому событию, как день рождения.



