Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022

Вадим Карасев





Еще пару дней назад Microsoft не готова была поделиться подробностями о том, будет ли она присутствовать на Gamescom 2022. Сегодня же заявление было сделано — на выставке в Кельне подразделение Microsoft Gaming будет представлено.

На данный момент мало деталей о том, что можно ждать от Microsoft на Gamescom. Заявлено, что будет доступна некоторая новая информация по ранее представленным проектам, релиз которых должен состояться в ближайшие 12 месяцев. Будут ли новые анонсы — неизвестно.

Стоит отметить, что многие крупные игровые издательства решили пропустить Gamescom 2022. В частности, Sony, Nintendo, Activision Blizzard и Take-Two заявили, что не будут участвовать в выставке, которая, впервые за последние 3 года, пройдет в оффлайн-формате.

Пройдет Gamescom 2022 с 24 по 28 августа.