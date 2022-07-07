Отмененная в России Светлана Лобода объявила о туре по Европе и Америке
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Отмененная в России Светлана Лобода объявила о туре по Европе и Америке

Отмененная в России Светлана Лобода объявила о туре по Европе и Америке

Артистку отменили в России до 2072 года, но она нашла другие площадки для заработка. Сегодня Светлана Лобода объявила поклонникам о том, что будет выступать в странах Запада.


Пока неизвестно, будут ли пользоваться популярностью туры артистки в Европе и США. Напомним, в России Светлана была очень востребована, любили ее и на Родине. Но после февральских событий украинцы скептически относятся к исполнительнице, так как считают ее предательницей, которая зарабатывала миллионы в РФ. Но Лобода не унывает и пытается завоевать внимание и любовь публики добрыми делами и обещает часть собранных от гастролей средств перевести на восстановление родного города Ирпень.

«Дорогие друзья, поклонники! В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки! Первые концерты состоятся: 12 августа — Таллин, Mj Club, 14 августа — Рига, Wondersala», — поделилась 39-летняя исполнительница в личном блоге.

Кстати, для россиян Лобода тоже споет без проблем, правда, на другой территории.

«Если в Дубае, то без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка сложная у всех, то мы включаем в эти 70 тысяч перелет. Вам не нужно будет заниматься логистикой группы, вы получите артиста уже на площадке, нужно будет только организовать ее пребывание там — отель, встречу на месте, автомобиль и суточные для коллектива», — делилась бывшая продюсер и близкая подруга артистки Нателла Крапивина.

Напомним, ранее ходили слухи, якобы Светлана является гражданкой Мальты. Звезде пришлось опровергнуть эту информацию и продемонстрировать паспорт, чтобы доказать гражданство Украины.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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