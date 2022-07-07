Парень из Великобритании отправился на выпускной в женском платье (3 фото)
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Парень из Великобритании отправился на выпускной в женском платье (3 фото)

школьник в платьеВ графстве Норфолк 16-летний парень по имени Корбен стал местной звездой. Дело в том, что школьник решил отправиться на выпускной в помпезном женском платье. Юноша также не забыл и про яркий макияж в тон его торжественного наряда. По словам его матери, Корбен мечтал об этом с 12 лет. Ему всегда хотелось пойти на последний звонок в платье принцессы. Сообщается, что все семейство готовилось к этому 4 года. Гордая матушка посвятила этому пост в Твиттере и его просмотрели около 7 миллионов раз. Комментаторы были в восторге. Такие дела...


школьник в платье
школьник в платье
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По материалам: триникси

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