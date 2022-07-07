Пенсии по потере кормильца планируют назначать без заявления
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Пенсии по потере кормильца планируют назначать без заявления

Пенсии по потере кормильца планируют назначать без заявления

В России с начала следующего года планируют ввести беззаявительный порядок получения пенсии по потере кормильца для несовершеннолетних. Такие поправки в законодательство рассматривают на заседании Правительства в четверг, сообщается на сайте кабмина.

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, новые правила введут в рамках принципа социального казначейства, согласно которому люди могут получать помощь государства «без беготни по инстанциям».

Предполагается, что представителям ребенка не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд за выплатой — личное присутствие и сбор документов станут необязательными. Данные будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств.

С 1 июня вступил в силу закон, согласно которому совершеннолетним выпускникам школ, получающим пенсию по потере кормильца, продолжат ее выплачивать до 1 сентября, причем независимо от того, поступили они в вуз или нет. Ранее право на пенсию по потере кормильца было лишь у молодых людей, не достигших 18 лет либо старше указанного возраста, обучающихся по очной форме.


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По материалам: pnp.ru

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