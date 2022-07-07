Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации инфраструктурных проектов в Югре
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Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации инфраструктурных проектов в Югре

Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации инфраструктурных проектов в Югре

7 июля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с победителями четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", где в том числе глава государства обсудил вопросы важных инфраструктурных проектов в ХМАО с участником из Ханты-Мансийска Азатом Ислаевым.

Решение участвовать в конкурсе в треке "Государственное управление" Ислаев принял, находясь в должности заместителя мэра Владивостока, но сразу после победы в треке получил новое назначение и на суперфинал приехал уже в качестве заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


Ислаев рассказал президенту о реализации под началом губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой важных инфраструктурных проектов и развитии комфортной городской среды в регионе.

"Буквально вчера мы официально запустили строительство масштабного инфраструктурного проекта – моста через реку Обь в районе города Сургут, который, в свою очередь, является частью перспективного федерального маршрута Северный широтный коридор Пермь – Томск. И здесь  позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, за федеральную поддержку таких значимых проектов, – сказал Ислаев. – Бизнес научил меня держать удар и отвечать за свои слова. Эти принципы я применяю и на государственной службе. Стратегическое развитие для меня – приоритетное. Я человек системный, отдаю предпочтение хозяйственному подходу к делу. При реализации любого проекта для меня всегда важно, как изменится жизнь обычного человека".

Глава государства Владимир Путин поинтересовался, что Ислаев считает самым важным и наиболее интересным в субъекте на данный момент.

"Из интересного – транспортная реформа на речных перевозках. У нас есть предприятие "Северречфлот". Это ведущее предприятие в России с самым большим количеством пассажиров по реке. С 2019 года мы системно обновляем пассажирский флот. В этом году получили новое судно – "Метеор" в Нижнем Новгороде, на днях получили в Зеленодольск в Республике Татарстан и до конца лета еще один получим. Повышаем качество перевозок. Все удивляются, как это возможно в Ханты-Мансийске? Но у нас еще межрегиональные перевозки, строительство, ЖКХ. Система работает, а пятилетние программы, которые принимаются на федеральном уровне, нас подстегивают. Не нужно изобретать велосипед, есть определенные шаблоны, и по ним нужно работать. Собираем команду людей, готовых брать на себя ответственность и идти вперед" – отметил победитель "Лидеров России".

"Успехов Вам на этом поприще, на этом пути!", – поддержал его Путин.

Азат Ислаев родился в 1985 году в Перми. В 2007 году окончил в Казани Академию управления ТИСБИ по специальности "Юриспруденция". Кроме того, окончил с отличием факультет государственного и муниципального управления РАНХиГС по специальности "Антикризисное управление", а также Московскую школу управления "Сколково" по программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России в соответствии с международным стандартом МPA.

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По материалам: uposters.ru

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