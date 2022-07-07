Полицейские Иркутска разыскивают 36-летнего Александра Арешенко

В Иркутске полицейские разыскивают 36-летнего Александра Арешенко. Оперативники выяснили, что последний раз его видели утром 5 июля на улице Тимирязева в районе больницы №3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид Александру 36-40 лет, среднего телосложения, высокого роста. У него голубые глаза и имеется залысина. Был одет в спортивную куртку, темно-синюю мастерку, футболку с белыми полосами и черное спортивное трико. Мужчина может быть дезориентирован.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Арешенко, просят сообщить по телефонам: 8 (3952) 24-24-66, 21-69-40, 8-950-080-88-64, 8-904-146-63-63, 02 (102 - с номеров любого оператора сотовой связи)