Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы за Северск и Славянск

Вадим Карасев

Следующим после Лисичанских боев крупным сражением в Донбассе, вероятно, станет битва за Славянск и Северск. Об этом, ссылаясь на разведданные MI6, сообщило в соцсетях Министерство обороны Великобритании.

"Россия продолжает укреплять контроль над Лисичанском и Луганской областью. Что касается севера, Россия перебросила к изюмскому направлению большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск", — сообщили представители разведывательного управления Соединенного Королевства.

Исходя из информации Mi6, за последнюю неделю союзные силы РФ и донбасских республик прошли еще на 5 километров вперед по главной трассе E40 от города Изюма Харьковской области. Так, британские разведчики называют главной целью российских военных именно освобождение Славянска. В MI6 уверены, что ВС РФ в данный момент дислоцируются в 16 километрах к северу от города.

"Учитывая угрозы для города со стороны также Центральной и Южной групп войск, существует реальная возможность того, что бои за Славянск станут следующим ключевым противостоянием в сражении за Донбасс", — резюмировали в британской разведке.

Карта оперативной обстановки под Славянском

25 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник признавался, что взятие Лисичанска под контроль и его зачистка от боевиков является "важным политическим моментом". Возвращение в состав донбасской республики Лисичанска и Северодонецка, по его словам, означает "полное освобождение территорий ЛНР", после чего войска России, ЛНР и ДНР направятся в сторону Северска, Славянска и Артемовска.

Наступательная операция союзных сил РФ, ДНР и ЛНР в сторону Бахмута продолжается вдоль автотрассы Е40, связывающей город со Славянском, все еще контролируемым ВСУ. Эксперты уверены, что союзные войска предпримут попытку взять Славянск с западной стороны, то есть со стороны ряда водохранилищ, проходящих параллельно шоссе E40.



Военные обозреватели положительно оценили работу контрразведки РФ: в данный момент неизвестно ни местонахождение, ни численность армии, взявшей под контроль Северодонецк и ведущей наступление на Бахмут.

В Донбассе начались бои за Северск и Соледар

Главная цель Вооруженных сил России в ближайшей перспективе – разрушение линии обороны от Северска до Артемовска, созданной Киевом за несколько месяцев спецоперации. Отмечается, что военное командование РФ уже приспособилось к местным условиям, и у них нет необходимости срочно пробиваться к городу Северску, только взяв под контроль Лисичанск. Причиной тому – группировка союзных войск, подошедшая на 7-10 километров к городу Славянску.

Пытаясь вести бои за Северск, украинская армия постарается уповать на удачный рельеф. Поскольку населенный пункт частично прикрыт рекой Северский Донец, ВСУ обладает контролем над некоторыми так называемыми "господствующими высотами", с которых будет работать артиллерия и РСЗО.

Проблемой для украинских подразделений станет не только удержание и бои за Северск, но и сохранение контроля над цепью поселков между Северском и Соледаром: в случае если эта цепь "порвется", вооруженным силам РФ и союзников не придется в открытую штурмовать Северск, и объединенные войска просто обойдут город с юга. В таком случае противник вынужден будет прорываться с незащищенными флангами и тылом.

Карта наступления на Северск

Следующая линия обороны украинской стороны после Северска и Соледара – ряд поселков, прикрывающих вышеупомянутую дорогу. Так, российской армии важно только взять под контроль один-два населенных пункта, чтобы украинская группировка в Славянско-Краматорской агломерации и формирования в районе Артемовска уже столкнулись с проблемами с переброской ресурсов – тогда ВСУ придется использовать в боях только те резервы, которыми они располагают на данный момент.

На востоке города Соледара украинская армия обладает устойчивыми и эффективными укрепрайонами, но они обращены в основном на восток, поэтому, вероятно, российская армия будет наступать и вести бои за Северск во фланг укреплениям с севера. Таким образом, как утверждают источники, следующие города, которые ВС РФ будет зачищать после Северодонецка и Лисичанска, – Северск, Соледар и Артемовск.