Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
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Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась

Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Актриса Ирина Пегова впервые за долгое время сменила имидж и показала преображение поклонникам. Ирина Пегова полюбилась зрителю за роли в таких картинах, как «Родные», «Зоя», «7 главных желаний». Она славится своей добротой и отзывчивостью. Примечательно, что в свои 44 года артистка не теряет надежду, что встретит любовь. От бывшего мужа Дмитрия Орлова у нее растет дочка Татьяна. В последнее время Ирина много времени проводит на съемках. При этом она часто хвастается новыми нарядами. После участия в шоу «Ледниковый период» актриса постройнела. Она продолжает носить струящиеся платья в горох, но порой также облачается в костюмы в полоску и другие модные наряды.
7 июля Пегова похвасталась преображением. Примечательно, что она много лет носила светлый цвет волос, а теперь стала брюнеткой. Более того, актриса облачилась в блузку и узкие брюки, подчеркнув свои формы.
«Как вам брюнетка?» — написала звезда. Она намекнула, что снимается в проекте «Моя мама шпион». Поклонники осыпали комплиментами Пегову. Многие признались, что пришли в восторг от ее нового имиджа. «Ого! Очень необычно!», «Хороша», «Куколка», «Красивая женщина!», «Вы настолько красивая, в любом цвете хороша», «Роскошная!», «Ой, какие стройные ножки», «Просто в лучшей форме», «Дива такая», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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