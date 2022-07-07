Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью

Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью

Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухольюПенсионерка из Подольска более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью матки

Пенсионерка из подмосковного Подольска более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью матки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

82-летняя россиянка долгое время не обращалась к медикам, поскольку полагала, что набрала вес. Женщина заподозрила неладное, только когда ей стало тяжело дышать.

Пожилую жительницу Подмосковья привезли в родильный дом. Когда хирурги извлекли новообразование и положили на весы, оказалось, что его вес составляет 15 килограммов.

После проведенной операции пенсионерку выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее врачи удалили жительнице Новосибирска три опухоли весом 30 килограммов. За помощью к врачам россиянка обратилась, только когда у нее сильно вырос живот. Из-за него сибирячка испытывала боль, страдали ее внутренние органы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022
Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022
В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
Шепелеву не понравилось в Адлере
Шепелеву не понравилось в Адлере
Анастасия Волочкова разоткровенничалась о романе с мужчиной младше ее на 20 лет
Анастасия Волочкова разоткровенничалась о романе с мужчиной младше ее
Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня
Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня
Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер
Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Когда пообещал жене не пить на охоте
Когда пообещал жене не пить на охоте
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в Монако
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном

Еще по теме

Россиянину удалили 20-килограммовую «агрессивную» опухоль из живота
Россиянка пожаловалась на залечивших ребенка с опухолью мозга до комы врачей
Врачи спасли россиянку с полуторакилограммовой опухолью в матке
В Кемерове хирурги удалили опухоль из почки ребёнка щадящим методом