Правила участия в конкурсе Рахманинова изменили
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Правила участия в конкурсе Рахманинова изменили

Правила участия в конкурсе Рахманинова изменили

Внесены изменения в Положение о Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Такое постановление кабмина от 28 июня 2022 года № 1153 вступает в силу 7 июля.

Документ устанавливает, что к участию в очных турах конкурса допускаются не более 25 пианистов, 25 дирижеров, 12 композиторов. Раньше это было не более 25 пианистов, не более 20 дирижёров и не более 40 композиторов.

Также новым постановлением уточнен порядок отбора конкурсантов и предусмотрены 5-я и 6-я премии по специальности «дирижирование».

Конкурс имени Сергей Рахманинова был утвержден постановлением Правительства от 29 сентября 2021 года. Как отмечалось ранее, мероприятие проводится в форме заочного (отборочного) и нескольких очных туров.


В конкурсе по специальности «фортепиано» могут участвовать музыканты от 16 до 32 лет, а по специальности «дирижирование» — не старше 40 лет. По специальности «композиция» возрастные ограничения отсутствуют.

Первый конкурс планировалось провести в 2022 году, второй — в 2025 году. А далее конкурс должен проходить каждые четыре года.

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По материалам: pnp.ru

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