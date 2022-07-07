Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня

Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня до вечера 13 июля включительно. Этот праздник является одним из самых знаковых торжеств, напоминающим мусульманам о преданности человека Аллаху и ответном милосердии Всевышнего.

История праздника Курбан-байрам





Название праздника уже изначально говорит об истоках его создания, отсылая к истории об известном пророке Ибрагиме. 37 сура Корана, в которой описаны действия этой истории, гласит, что однажды к пророку Ибрагиму во сне явился ангел Джабраил и сообщил ему, что Аллах велел ему принести в жертву никого другого, как собственного сына.

Аллахом было велено пророку принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Ибрагим переживал жуткие душевные страдания, однако, принял решения исполнить волю Аллаха и зарезать родного сына. Стоит отметить, что согласно приданию, Исмаил не противился воле Аллаха и был готов принести себя в жертву. Однако, в самый ответственный момент принесения жертвы Аллах заменил Исмаила бараном, а нож сделал неспособным резать. Всё происходящее было лишь испытанием веры Ибрагима, которое он успешно прошел.

Когда отмечается Курбан-байрам





Стоит помнить, что мусульмане по сегодняшний день используют лунный календарь, состоящий из 12 лунных месяцев и содержащий всего 354 дня. Праздник Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после важнейшего для мусульман дня — Уразы-байрама, который являет собой окончание поста в месяц Рамадана. Именно поэтому два вышеуказанных праздника не имеют фиксированной календарной даты и день празднования каждый год разный.

В 2022 году праздник Курбан-байрам будет отмечаться с вечера 9 июля по вечер 13 июля включительно. Соответственно, длительность этого великого мусульманского праздника составит полных 4 дня.

Традиции празднования Курбан-байрама





Одной из основных традиций считается выдерживание мусульманами поста за день до Курбан-байрама. День, предшествующий великому празднику, имеет своё собственное название, звучащее как День Арафат. Именно этот день считается кульминацией и самой важной частью хаджа. Название этого дня также неслучайно, ведь в этот день все паломники находятся в долине Арафат, где верующие всходят на одноименную с долиной гору. Затем, уже непосредственно в день жертвоприношения, верующие совершают традиционное бросание камней на горе Арафат, подразумевающее ритуал побивания Шайтана.

Традиции, которые должен совершить каждый мусульманин в праздник Курбан-байрам

Совершить намаз. Принести жертву Аллаху. Накрыть стол. Подарить подарки.

Стоит отметить, что в этот великий мусульманский праздник строго запрещено сквернословить и употреблять алкоголь.