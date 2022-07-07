Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
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Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»

Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»Владимир Путин заявил, что выпуск «Москвича» является непростым вызовом

Проект по выпуску автомобилей под брендом «Москвич» — непростой вызов, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» приводит РИА Новости.

«Вы сказали о проекте предприятия "Москвич". Это вызов непростой», — заметил Путин. Результатов работы, по его словам, «без преувеличения» ждет вся страна. Президент также призвал стремиться не к импортозамещению, а к приобретению собственных «перспективных технологий».

В начале июня московский автомобильный завод, который в середине мая французский производитель Renault продал российским властям, официально переименовали в «Москвич». Планы выпускать на нем авто под таким брендом были анонсированы властями столицы еще в мае.

Мэр города Сергей Собянин говорил, что для производства современных моделей нужна будет помощь иностранных партнеров. 6 июля был раскрыт модельный ряд обновленной марки — он будет включать в себя четыре кроссовера и один электрокар. По данным агентства РИА Новости, авто напоминают модели китайской JAC.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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