RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на Xbox One
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на Xbox One

RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на Xbox One


Издательство Nacon в рамках проводимой трансляции с новостями по разрабатываемым проектам, представила новый трейлер RoboCop: Rogue City. Видео показывает геймплей шутера про Робокопа, который планируется к релизу летом 2023 года.


Watch this video on YouTube

В трейлере можно видеть список платформ, для которых создается проект. Разработчики отказались от идеи выпуска RoboCop: Rogue City на консолях прошлого поколения — игра выйдет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

RoboCop: Rogue City — шутер про легендарного Робокопа. Игрокам предстоит стать героем, который наполовину человек, наполовину машина. По сюжету, предстоит «восстанавливать справедливость на опасных улицах Старого Детройта».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона
Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона
Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в возрасте
Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в
Tornado Cash Classic полностью открыл код пользовательского интерфейса
Tornado Cash Classic полностью открыл код пользовательского интерфейса
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на Xbox One
RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на
Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой: сколько получает Алла Борисовна за выступление
Звезды эстрады прокомментировали слухи о высоких гонорарах Пугачевой:
Журналиста Илью Красильщика объявили в розыск
Журналиста Илью Красильщика объявили в розыск
Вечером 10 июля перекроют движение по плотине ГЭС
Вечером 10 июля перекроют движение по плотине ГЭС
Дмитрий Тарасов дерзко отреагировал на сплетни о любовнице Марии
Дмитрий Тарасов дерзко отреагировал на сплетни о любовнице Марии
Названы последствия выбора неправильного преемника Джонсона
Названы последствия выбора неправильного преемника Джонсона
Лена Миро неожиданно похвалила Григория Лепса
Лена Миро неожиданно похвалила Григория Лепса
Вдова Хворостовского показала, как сейчас выглядит их повзрослевший сын
Вдова Хворостовского показала, как сейчас выглядит их повзрослевший

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти

Еще по теме

Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
River City Girls Zero выйдет на Xbox весной этого года
Новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide, консольный эксклюзив Xbox Series X | S