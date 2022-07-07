RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на Xbox One

Вадим Карасев





Издательство Nacon в рамках проводимой трансляции с новостями по разрабатываемым проектам, представила новый трейлер RoboCop: Rogue City. Видео показывает геймплей шутера про Робокопа, который планируется к релизу летом 2023 года.

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В трейлере можно видеть список платформ, для которых создается проект. Разработчики отказались от идеи выпуска RoboCop: Rogue City на консолях прошлого поколения — игра выйдет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

RoboCop: Rogue City — шутер про легендарного Робокопа. Игрокам предстоит стать героем, который наполовину человек, наполовину машина. По сюжету, предстоит «восстанавливать справедливость на опасных улицах Старого Детройта».