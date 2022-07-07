Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
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Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти

Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные певца Юрий Шатунов столкнулись с неожиданной проблемой. Артист скончался две недели назад, а члены его семьи до сих пор не получили на руки документы от патологоанатомов. Новость об этом появилась в СМИ в связи с обсуждением продления доследственной проверки по факту смерти солиста группы «Ласковый май». Как сообщает источник, хотя предварительная причина кончины звезды давно известна (обширный инфаркт), официальное заключение выдано не было. Из-за этой задержки сотрудники следственного комитета были вынуждены продлить проверку до 30 дней. Связано это не с сомнениями в компетентности врачей, которые пытались спасти жизнь Шатунову, а с техническими причинами.
«Ожидается, что после получения необходимых бумаг, проверка завершится отказом в возбуждении уголовного дела», — пишет «Пятый канал». Директор артиста Аркадий Кудряшов ранее указывал на то, что медики якобы не оказали Шатунову своевременную помощь, из-за чего он и скончался. Друзья певца говорили, что диспетчер отказал певцу в вызове "скорой", поэтому они сами повезли его с болями в области сердца в ближайшую больницу. Однако позже Кудряшов пообщался с врачами и узнал, что потерянные в дороге 40 минут всё равно не спасли бы жизнь Шатунову. Родные артиста заявили, что не имеют претензий к качеству оказанной экстренной помощи. Напомним, что накануне директор певца объявил о сборе средств на надгробный памятник Шатунову. Счета артиста были заморожены сразу после его смерти, а у его вдовы Светланы нет своих накоплений, из которых она могла бы оплатить монумент. Права на наследство жена Шатунова сможет получить только через полгода.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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