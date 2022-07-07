Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» для лечения СМА поступил в оборот в России

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), поступил в оборот в России. Стоимость одной дозы составляет более двух миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

«Первые упаковки „Золгенсма“ получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы „Честный знак“. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — говорится в сообщении.

Препарат выпускает швейцарская компания Novartis. Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Для лечения ребенка достаточно одного укола. Минздрав зарегистрировал препарат в России в конце прошлого года.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на семь тысяч новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности