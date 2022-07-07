Саша Бортич была в шоке от шоу Лисевского

Актриса Александра Бортич думала, что пришла давать интервью. Артистка стала героиней шоу комика, бывшего резидента Comedy Club Богдана Лисевского. Юморист устроил Саше Бортич необычное интервью, от которого актриса была в шоке. Лисевский буквально замучил Сашу неудобными вопросами, прошелся по ее одежде, да и вообще намекнул на то, что из нее вышла не самая хорошая актриса. Все это делалось в шутку, но Бортич была возмущена и была готова покинуть провокационное шоу. «Ты делаешь не интервью, а говно! А рубашка у тебя просто... Ну, ладно, идем дальше!» — заявила на эмоциях 27-летняя актриса. При этом Богдан оставался спокойным не реагировал на оскорбления звездной собеседницы.«Почему я сдерживаюсь, и не говорю про твой комбез? У тебя же хуже вещи, чем у меня. Я как профессионал держусь! Я не фанат ваших фильмов, но не могу не выразить респект за то, что вы не снимались в «Защитниках», — парировал бывший резидент Comedy Club в «Плюшки» на YouTube. Бортич старалась не переходить на грубость, но порой все же выходила из себя. «А что происходит? Долго еще это будет? Можно, пожалуйста, позвонить моему агенту? Мы это все не утверждали! Богдан, пожалуйста, давай уже закончим. Либо ты спрашиваешь что-то нормальное, либо я ухожу», — умоляла блондинка, которая все же не сдержалась и на очередной резкий вопрос Лисевского дала ему пощечину. Напомним, Богдан Лисевский известен подобными провокационными интервью с известными персонами. Так, на его счету подобные шоу с Павлом Деревянко, Леонидом Слуцким, Алексеем Ягудиным. Все они были шокированы поведением комика.