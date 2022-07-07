Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
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Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве

Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование и сервис путешествий Tutu.ru провели исследование и выяснили, что 28% россиян предпочитают путешествовать в одиночестве. В то же время 21% выбирают проводить отпуск вместе с любимым человеком, 13% — с друзьями и 12% — всей семьёй. Ещё 11% опрошенных нравится ездить в путешествия с детьми, 7% — с питомцами, 6% — со взрослыми родственниками и 2% — с коллегами. Опрос проводился на портале Tutu.ru, в нём приняли участие 16 640 жителей России, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Очень популярными авианаправлениями этого лета стали Москва (18,2% проданных билетов), Сочи (14,4%), Санкт-Петербург (11%), Минеральные Воды (3,2%), Калининград (3,1%) и Махачкала (2,3%). Суммарно на эти города пришлось 50% оформленных авиабилетов. В железнодорожных направлениях лидируют Москва (22,2%), Санкт-Петербург (9,6%), Краснодар (3,6%), Анапа (3,3%), Адлер (3,2%), Ростов-на-Дону (2,6%), Сочи (2,2%), Симферополь (1,9%), Новороссийск (1,7%), Екатеринбург (1,4%).

Большинство опрошенных при выборе места отдыха ориентировались на возможность путешествовать по региону, а также доступные цены на товары и услуги (по 14%). 12% респондентов ответили, что для них важны культурно-исторические достопримечательности и столько же — что ищут тишину и покой. Для 11% россиян немаловажным фактором является возможность доехать до локации на поезде, для 10% — климат, для 9% — комфортные условия проживания, по 7% отметили необходимость наличия авиасообщения и возможности расширить кругозор. 4% опрошенных обращают внимание на возможность укрепить здоровье и пройти курс лечения.

Тем не менее фактически большинство (24%) планирует отдыхать на пляже, 21% — путешествовать по региону, не привязываться к одной локации, 13% собираются ходить на экскурсии. Популярны и активные виды досуга: 7% любят ходить в походы, 3% — заниматься спортивным туризмом, ещё 3% выбирают экстремальные виды спорта (например, альпинизм и сёрфинг), 3% — горный туризм.

Путешествовать самолётом в этом году выбрали 37% опрошенных. На втором месте по популярности — поезд, на котором в отпуск поедут 29% респондентов. На собственном автомобиле до места отдыха в этом году планируют добираться 7% респондентов.

Отправляясь на отдых, не стоит забывать о наличии страховки. Программа «Страхование путешественников» от СберСтрахования предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России или за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров.

В базовое покрытие входит, в частности, медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.

ПАО Сбербанк

Подробно
ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка.
Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолёты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путёвки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии.

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По материалам: irk

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