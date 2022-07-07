Шепелеву не понравилось в Адлере

Дмитрий Шепелев недавно решил отвезти семью на море. Пока неизвестно, какой пункт в их путешествии станет конечным, но на один день пара с тремя детьми задержалась в Адлере. Отдых в этом российском курортном городке Дмитрию очень не понравился.

39-летний ведущий заявил, что море было грязным, а в выбранном им отеле чем-то плохо пахло, было много людей, и окна выходили не на тихий переулок, а на шумную сторону. Завтрак тоже не пришелся Шепелеву по душе. При этом отель не был дешевым. В общем, от Адлера у самого Дмитрия остались только плохие впечатления.

А вот его сыну Платону, которого родила известная певица Жанна Фриске, все понравилось.

«Что нужно ребенку? Волны повыше, и чтобы кукуруза продавалась», - заключил Шепелев.





В любом случае, семья в Адлере не останется и продолжит дальше свое путешествие дальше. В этом районе Сочи они вообще оказались случайно из-за накладки – какой-то несостыковки по времени. Сейчас они проводят свой отпуск в другом месте.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий забрал сына к себе и воспитывал самостоятельно, не подпуская к ребенку родственников со стороны мамы из-за их неадекватного (как сам уверял) поведения. Несколько лет спустя он нашел свою новую любовь – Екатерину Тулупову. Пара живет в гражданском браке и воспитывает троих детей – сына Шепелева, дочку Тулуповой от первого брака, и совместного малыша.