Шепелеву не понравилось в Адлере
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шепелеву не понравилось в Адлере

Шепелеву не понравилось в Адлере

Дмитрий Шепелев недавно решил отвезти семью на море. Пока неизвестно, какой пункт в их путешествии станет конечным, но на один день пара с тремя детьми задержалась в Адлере. Отдых в этом российском курортном городке Дмитрию очень не понравился.

39-летний ведущий заявил, что море было грязным, а в выбранном им отеле чем-то плохо пахло, было много людей, и окна выходили не на тихий переулок, а на шумную сторону. Завтрак тоже не пришелся Шепелеву по душе. При этом отель не был дешевым. В общем, от Адлера у самого Дмитрия остались только плохие впечатления.


А вот его сыну Платону, которого родила известная певица Жанна Фриске, все понравилось.

«Что нужно ребенку? Волны повыше, и чтобы кукуруза продавалась», - заключил Шепелев.


В любом случае, семья в Адлере не останется и продолжит дальше свое путешествие дальше. В этом районе Сочи они вообще оказались случайно из-за накладки – какой-то несостыковки по времени. Сейчас они проводят свой отпуск в другом месте.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий забрал сына к себе и воспитывал самостоятельно, не подпуская к ребенку родственников со стороны мамы из-за их неадекватного (как сам уверял) поведения. Несколько лет спустя он нашел свою новую любовь – Екатерину Тулупову. Пара живет в гражданском браке и воспитывает троих детей – сына Шепелева, дочку Тулуповой от первого брака, и совместного малыша.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022
Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022
В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
Шепелеву не понравилось в Адлере
Шепелеву не понравилось в Адлере
Анастасия Волочкова разоткровенничалась о романе с мужчиной младше ее на 20 лет
Анастасия Волочкова разоткровенничалась о романе с мужчиной младше ее
Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня
Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня
Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер
Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Когда пообещал жене не пить на охоте
Когда пообещал жене не пить на охоте
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в Монако
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном

Еще по теме

Жанна Фриске, новости на сегодня, 22.12.2015: поделено имущество певицы
Жанна Фриске, новости о семье певицы сегодня, 11.05.2016: родственники поделили наследство певицы
Жанна Фриске 29.11.2016: Дмитрий Шепелев и его книга о покойной жене Жанне Фриске вызвала негодование у ее отца - Владимира Копылова
Сын Жанны Фриске вплоть до этого времени не знает, что она погибла