Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
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Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии

Шольц высказался об угрозе банкротства для ГерманииКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не грозит банкротство

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на телеканале ZDF высказался об угрозе банкротства для Германии, заявив, что стране не грозит такой сценарий. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, совершенно нет», — сказал канцлер ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что, по всем прогнозам, при условии, что не будет большого промышленного кризиса или эскалации войны с общемировыми последствиями, то в достаточно короткое время долговой уровень достигнет докоронавирусного.

Ранее Bloomberg сообщило, что власти Германии задумались о необходимости залезть в долги в случае полного прекращения поставок газа из России. По словам собеседников издания в правительстве, Берлин готов отказаться от возвращения к принципу «черного нуля» в государственных заимствованиях, предполагающий максимально возможное сокращение уровня госдолга — вплоть до сумм, необходимых для обслуживания прежних обязательств.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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