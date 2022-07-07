Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи

Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи

Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Дизайнер Стефания Маликова поделилась кадрами со дня рождения своего дедушки Юрия Маликова, которому 6 июля исполнилось 79-лет. Дмитрий Маликов уже много лет выступает на сцене. Артист пошел по стопам своего папы Юрия Маликова, который является создателем и руководителем ВИА «Самоцветы», а также народным артистом России. Дмитрий построил крепкую семью с Еленой Изаксон. Они вырастили дочку Стефанию, а теперь занимаются воспитанием сына Марка. Отметим, что Стеша окончила МГИМО и теперь занимается развитием своего бренда одежды. Папа во многим ей помогает. Маликов гордится своей дружной семьей. 6 июля его отцу исполнилось 79 лет. Они решили устроить застолье. Дедушку поздравил маленький внук, который принес торт со свечкой. Трогательный момент засняла Стеша.
К слову, дочка Дмитрия решила облачиться в джинсы палаццо и твидовый жакет розового цвета. В гости приехала и сестра певица Инна, которая тоже выступает на сцене. Они провели время в тесном семейном кругу.
Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. Многие осыпали комплиментами именинника и его родных. «Ну какие милые», «Это невероятно трогательно», «А как все похожи», «Марк такой сладкий», «Ой, Стеша, вы самая стильная», «Долгих лет имениннику», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес Маликова Стефания
По материалам: z-aya

Последние новости

Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября
Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три
Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
Сбербанк: треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
Евтушенков Феликс Владимирович
Евтушенков Феликс Владимирович
Госдума ограничила вывоз красной икры с Камчатки до 10 килограммов
Госдума ограничила вывоз красной икры с Камчатки до 10 килограммов
Цена биткоина превысила $21 000
Цена биткоина превысила $21 000
Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации инфраструктурных проектов в Югре
Победитель "Лидеров России" доложил Путину о реализации
Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью
Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для

Еще по теме

Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Стефания Маликова показала, как отметила 22-летие
Стефания Маликова показала, как ее видит мама