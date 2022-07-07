Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи

Дизайнер Стефания Маликова поделилась кадрами со дня рождения своего дедушки Юрия Маликова, которому 6 июля исполнилось 79-лет. Дмитрий Маликов уже много лет выступает на сцене. Артист пошел по стопам своего папы Юрия Маликова, который является создателем и руководителем ВИА «Самоцветы», а также народным артистом России. Дмитрий построил крепкую семью с Еленой Изаксон. Они вырастили дочку Стефанию, а теперь занимаются воспитанием сына Марка. Отметим, что Стеша окончила МГИМО и теперь занимается развитием своего бренда одежды. Папа во многим ей помогает. Маликов гордится своей дружной семьей. 6 июля его отцу исполнилось 79 лет. Они решили устроить застолье. Дедушку поздравил маленький внук, который принес торт со свечкой. Трогательный момент засняла Стеша.К слову, дочка Дмитрия решила облачиться в джинсы палаццо и твидовый жакет розового цвета. В гости приехала и сестра певица Инна, которая тоже выступает на сцене. Они провели время в тесном семейном кругу.Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. Многие осыпали комплиментами именинника и его родных. «Ну какие милые», «Это невероятно трогательно», «А как все похожи», «Марк такой сладкий», «Ой, Стеша, вы самая стильная», «Долгих лет имениннику», — стали писать подписчики.