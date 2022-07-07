Суд в Китае признал незаконной зарплату в USDT
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Суд в Китае признал незаконной зарплату в USDT

Суд в Китае признал незаконной зарплату в USDT


В Китае работодатели не могут выплачивать сотрудникам зарплату в стейблкоинах наподобие USDT. Соответствующее постановление вынес Народный суд района Чаоян (Пекин), сообщает информационное агентство Beijing Daily.


Решение принято в рамках дела, инициированного местным жителем. Он занимал должность в одной из блокчейн-компаний, которая выдала ему жалование и премии в USDT.


По словам истца, руководство отказало в требовании использовать юани. Суд сослался на ужесточение регулирования криптоиндустрии в стране и заявил, что стейблкоины не являются законным средством платежа.


Требование об использовании национальной валюты в трудовых отношениях признали законным. Согласно постановлению, ответчики обязаны выплатить истцу в общей сложности более 270 000 юаней ($40 240 по текущему курсу) в виде зарплаты и бонусов.


В 2021 году Пекинский суд признал контракт на добычу биткоина недействительным и отклонил ходатайство истца с просьбой компенсировать ему 278 BTC.


Напомним, в мае 2022 года Высокий суд Шанхая классифицировал биткоин как виртуальный актив с экономической ценностью, для защиты которого должны применяться правовые нормы.

# Экономика китай, стейблкоины, stablecoins, суд, новости
По материалам: ForkLog

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