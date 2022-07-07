Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США
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Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и США

Светлана Лобода объявила о гастролях по Европе и СШАПевица Светлана Лобода анонсировала гастроли в Европе и США в августе 2022 года

Украинская певица Светлана Лобода решила вернуться к концертной деятельности. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Исполнительница анонсировала гастроли по Европе и США. Она объявила, что первый концерт состоится 12 августа в Таллине.

«Я хочу, чтобы вы знали — часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень», — написала Лобода.

20 апреля стало известно, что Светлане Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет. За месяц до этого комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других российских артистов. Перечисленных музыкантов захотели лишить звания заслуженных артистов Украины.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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