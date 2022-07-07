Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой
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Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой

Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой

Ольга Бузова, несмотря на огромную популярность и любовь поклонников, до сих пор не стала женой и матерью. Она несколько раз строила отношения – сначала на шоу «Дом-2» с Романом Третьяковым, затем с известным футболистом Дмитрием Тарасовым, за которого даже вышла замуж. А последним избранником стал блогер Давид Манукян, пара встречалась 1,5 года и со скандалом рассталась.

Конечно, возможно у Оли были и другие возлюбленные, которых она не представляла широкой публике. Например, певица Tatarka FM уверяет, что и на данный момент артистка встречается с очень уважаемым и влиятельным политиком.

Tatarka FM приняла участие в шоу «Злые языки», где ведущие попросили ее поделиться последними, самыми горячими сплетнями из мира шоу-бизнеса. И девушка, без стеснения, рассекретила новые отношения Бузовой. Правда, личность мужчины она раскрывать не стала, хотя, по всей вероятности, знает, кто он.



Певица заявила, что новому возлюбленному Оли 43 или 44 года. Он политик, причем достаточно влиятельный и успешный. Выглядит мужчина прекрасно, он стройный и подтянутый, очень симпатичный. Молодые уже готовятся к свадьбе, которая состоится следующей весной, то есть почти через год.

Об отношениях с очень богатым человеком догадывались многие знакомые Бузовой. Так, коллега по площадке «Дом-2» Виктория Боня ранее отмечала, что у Ольги есть браслет Cartier стоимостью 75 тысяч евро. По мнению Вики, сама бы Бузова не могла позволить себе столь роскошное приобретение, а значит, это подарок.


Напомним, что Ольга уже несколько раз «обжигалась». Что Дмитрий Тарасов, что Давид Манукян стали очень популярны именно после отношений с Ольгой Бузовой. Но оба мужчины так до конца и не оценили желание Оли строить карьеру, а не заниматься семьей. К слову, расставания с обоими возлюбленными вышли очень скандальными: Оля без стеснения «трясла грязным бельем», показывая свою боль и разочарование.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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