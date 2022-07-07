The New York Times выпустила текст про "Яндекс" — о том, как спецоперация изменила "самую классную российскую компанию"
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The New York Times выпустила текст про "Яндекс" — о том, как спецоперация изменила "самую классную российскую компанию"

The New York Times выпустила текст про "Яндекс" — о том, как спецоперация изменила "самую классную российскую компанию"

Американская газета The New York Times выпустила статью о том, как спецоперация отразилась на "Яндексе" — "самой классной российской компании". В статье рассказывается об успехах IT-гиганта до начала военной спецоперации РФ на Украине и о том, с какими вызовами компания как бренд и ее сотрудники столкнулись после 24 февраля — давлении Кремля, уголовной ответственности за "фейки", что сказалось на попадании публикаций в топ "Яндекс.Новостей", релокации и эмиграции сотрудников:

Упадок "Яндекса", российской версии Google, символизирует экономические и культурные проблемы, вызванные вторжением [России на Украину. — Прим. ред.]. "Яндекс", который часто называли "самой классной компанией в России", для россиян был виртуальным волшебным джинном — смесью Google, Uber, Amazon и Spotify в одном. <...> Однако после вторжения и подавления Кремлем любых публичных дискуссий о войне "Яндекс" быстро стал предметом шуток. В сети некоторые высмеяли давний слоган компании "Яндекс. Найдется все", заменив его на "Яндекс. Найдется все, кроме правды" или "Яндекс. Найдется все, кроме совести".

Спикерами издания стали бывший генеральный директор компании Елена Бунина, бывший директор "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик, бывшая руководительница проекта "Яндекс.Кью" Тоня Самсонова и другие люди.

Интервью с десятью бывшими и нынешними сотрудниками "Яндекса" представляют портрет компании, застрявшей между противоречащими друг другу задачами. С одной стороны, "Яндексу" необходимо удовлетворить требования Кремля, преисполненного решимости задушить любую оппозицию тому, что он выдает за свою "специальную военную операцию" на Украине. С другой, есть западные государства, инвесторы и партнеры, которые в ужасе от войны, как и наиболее мирная часть российской аудитории компании,

— говорится в статье.

Им нужно найти место между этими двумя мирами, а это почти невозможно. В любой другой ситуации это была бы идеальная компания, как Google, как любая технологическая компания. Но у "Яндекса" проблемы, поскольку это российская компания,

— заявил изданию Илья Красильщик, который после 24 февраля покинул компанию и эмигрировал в США, где занялся новым проектом. После начала военной спецоперации Красильщик сразу занял открытую протестную позицию и написал резонансный текст о том, что русские "провалились как нация" и должны взять ответственность за случившееся — текст бурно обсуждали в российских соцсетях, и Красильщику пришлось оправдываться.

Сейчас о проблемах "уехавших" Красильщик, на которого в России завели уголовное дело по статье о фейках, говорит так:

Уезжаете вы или остаетесь — сейчас это настолько разные миры, что вы просто не поймете друг друга. Это касается не только "Яндекса", "Яндекс" — это страна в миниатюре.


Илья Красильщик

Россию также покинула Елена Бунина, которая в апреле ушла с поста генерального директора "Яндекса" после пяти лет работы. Бунина переехала в Израиль и заявила, что возвращаться в Россию не планирует:

"Яндекс" был островком свободы в России, и я не знаю, как это может продолжаться теперь.


Елена Бунина

Текст The New York Times можно прочитать здесь.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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