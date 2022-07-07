Тиктокер показал, как преобразятся известные актёры и актрисы, если им внезапно изменить пол

Внешность большинства актёров для нас настолько привычна, что мы и вообразить не можем, что они способны выглядеть как-то по-другому. Тиктокер под ником geeek.brasil решил представить, как изменились бы герои наших любимых фильмов и сериалов, если бы природа сделала их представителями другого пола. Некоторые трансформации получились крайне любопытными и даже натуралистичными. Возможно, рано или поздно кто-то из актёров захочет попробовать себя в новой роли и загримируется для нового фильма до полной неузнаваемости. Вот тогда мы и посмотрим, насколько гармоничным вышел образ.

Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела»

Братья Дафферы (создатели сериала) проделали колоссальную работу при отборе актёров на роль главных героев. В ходе кастинга они прослушали 307 девочек и 906 мальчиков.

Финн Вулфард, сыгравший Майка Уилера в сериале «Очень странные дела»

Гатен Матараццо, сыгравший Дастина Хендерсона в сериале «Очень странные дела»

Джо Кири, сыгравший Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела»

Наталья Дайер, сыгравшая Нэнси Уилер в сериале «Очень странные дела»

Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс Эвердин в фильме «Голодные игры»

Джош Хатчерсон в роли Пита Мелларка в фильме «Голодные игры»

Лиам Хемсворт в роли Гейла Хоторна в фильме «Голодные игры»

Ли Чжон Джэ в роли Ки Хуна в сериале «Игра в кальмара»

Создатель сценария «Игры в кальмара» Хван Дон Хек работал над сюжетом более десяти лет. Только на написание последних двух эпизодов у него ушло полгода. К счастью, все затраченные усилия полностью окупились. «Игра в кальмара» был самым популярным сериалом в истории компании Netflix. Однако в 2021 году его обошёл хоррор-сериал «Зов ада».

Пак Хэ Су в роли Сан У в сериале «Игра в кальмара»

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов»

Кит Хэрингтон в роли Джон Сноу в сериале «Игра престолов»

Лина Хиди в роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов»

Хью Джекман в роли Логана в фильме «Люди Икс»

Невероятно, но изначально на роль Росомахи был утверждён актёр Дюгрей Скотт. Однако ему пришлось покинуть проект из-за затянувшихся съёмок фильма «Миссия невыполнима 2». Представьте, мир так мог и не познать удивительной харизмы Логана в исполнении Хью Джекмана. О других невероятных изменениях, затронувших популярные фильмы в самый последний момент, читайте здесь.

Аарон Стенфорд в роли Пиро в фильме «Люди Икс»

Холли Берри в роли Шторм в фильме «Люди Икс»

Генри Кавилл в роли Супермена в фильме «Человек из стали»

Здесь вы можете посмотреть на удивительные преображения мультипликационных героев. Иллюстратор представил, как трансформировались бы персонажи Диснея, если бы им изменили пол. Некоторые результаты получились просто сногсшибательными.