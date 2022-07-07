Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
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Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян

Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьянОчевидцы сообщили, что устроивший смертельную аварию у Кремля водитель Datsun был пьян

Очевидцы смертельной аварии на Большом Каменном мосту в Москве рассказали, что устроивший ДТП водитель Datsun был пьян. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

В результате аварии два человека погибли, один пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Авария у стен Кремля произошла в районе четырех утра в четверг, 7 июля. Водитель автомобиля Datsun выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В аварии погибли водитель и пассажир Datsun, водитель Toyota пострадал — его доставили в больницу с различными травмами.

В сети также появились видеокадры ДТП в центре Москвы. На них видно, как автомобиль вылетает на встречную полосу и сталкивается с другой машиной — последняя пытается уйти от аварии и поворачивает правее, но аварию предотвратить не удается.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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