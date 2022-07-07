Утечка: детали про новый Skate от EA — движок, карта, подробности геймплея
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Утечка: детали про новый Skate от EA — движок, карта, подробности геймплея

Утечка: детали про новый Skate от EA — движок, карта, подробности геймплея


Electronic Arts начала тестирование Skate среди закрытой группы игроков, что, ожидаемо, привело к утечкам. Один из пользователей тестирования новой Skate рассказал детали об игре на Reddit:



Игра работает на движке Frostbite Engine



В рамках ранней пре-альфы, которая тестируется, отсутствуют детализированные текстуры, игра похожа на вариант, который показывали недавно в видео.



Ragdoll-физика заметно лучше, чем в Skate 3.



Кастомизация персонажа, система уровней и эмоции из Skate 2.



Онлайн в игре поддерживает до 60 игроков.



В игре есть режим карьеры, похож на Tony Hawk’s Proving Grounds.



Сейчас в игре предлагается две камеры — высокая и низкая.



В закрытом тесте играть можно на карте Fun City, которая сделана из кусков локаций предыдущих игр серии Skate — ниже можно видеть эту карту. Для быстрого перемещения по городу используются автобусные остановки.


Проект находится на стадии ранней пре-альфы, 14 июля разработчики планируют поделиться новыми деталями об игре.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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