В Ассоциации владельцев кинотеатров высказались о «параллельном прокате»
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В Ассоциации владельцев кинотеатров высказались о «параллельном прокате»

В Ассоциации владельцев кинотеатров высказались о «параллельном прокате»В Ассоциации владельцев кинотеатров предложили создать организацию для иностранных фильмов

В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) высказались о последствиях «параллельного проката» и принудительного лицензирования фильмов. Об этом сообщает Daily Storm.

С идеей ввести «параллельный прокат» выступил спецпред президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Член АВК Роман Исаев ответил, что параллельный импорт не может быть применен к фильмам, ведь они передаются в виде цифровых файлов. Он предложил создать организацию с государственным управлением, которая будет получать права на картины, заниматься русским дубляжем и предоставлять кинотеатрам цифровые копии.

«Это, грубо говоря, такой условно обобщенный государственный дистрибьютор, который будет эти фильмы предоставлять. И подписывая договор с этой организацией, мы [владельцы кинотеатров] будем легитимным пользователем этих прав. И у нас будут юридические полномочия показывать эти фильмы в кинотеатрах», — пояснил Исаев.

Он добавил, что в настоящее время АВК консультируется по поводу этой идеи с правительством. При этом Исаев добавил, что из-за финансово-экономической ситуации кино не является приоритетной задачей властей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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