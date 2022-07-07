В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши
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В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши

В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из ПольшиНечаев призвал Путина ввести эмбарго на товары из Польши при наличии их аналогов в России

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши, сообщает РИА Новости.

Нечаев призвал ввести эмбарго на ряд товаров из Польши при наличии их аналогов в России. «Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что вместе с Минпромторгом может составить перечень таких товаров. По его мнению, российские компании готовы к этому решению, «готовы отвечать».

На той же встрече Путин прокомментировал уход иностранных компаний из экономики. Он назвал благом подобные решения зарубежных брендов. «В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — подчеркнул он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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