В Госдуму внесли проект о новом выходном в России
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В Госдуму внесли проект о новом выходном в России

В Госдуму внесли проект о новом выходном в РоссииДепутаты Госдумы внесли законопроект о выходном в День семьи, любви и верности

В Государственную думу внесли законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, праздничным и выходным днем в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли на рассмотрение депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Ольга Алимова, а также Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия — За правду».

Предлагаемое отнесение 8 июля к выходным дням позволит россиянам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что будет способствовать укреплению семейных родственных связей, а также заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении жизни, цитирует авторов документа Regnum.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник направлен на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, а также на сохранение традиционных семейных ценностей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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