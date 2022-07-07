В Госдуму внесли законопроект о распространении антимонопольных мер на маркетплейсы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет антимонопольные меры на маркетплейсы и агрегаторы. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Законопроектом предлагается дополнить закон о защите конкуренции новой статьей 101, предусматривающей запрет монополистической деятельности лицами, использующими в информационно-телекоммуникационной сети программы для электронных вычислительных машин для заключения сделок продавцов и покупателей.

Антимонопольные требования предлагается распространить на крупные маркетплейсы и агрегаторы, выручка которых за последний год превысила 2 миллиарда рублей. Также вводится новое условие контроля за сделками на цифровых рынках: если стоимость превышает 7 миллиардов рублей, такая сделка должна быть согласована с ФАС.

Кроме того, правительство подготовило законопроект, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно проекту закона, применение цифровых алгоритмов в картельных соглашениях будет считаться отягчающим обстоятельством и увеличит величину назначаемого штрафа. Поправки также увеличивают штрафы за повторное неисполнение предписания ФАС.

Оба законопроекта входят в так называемый «Пятый антимонопольный пакет», направленный на пресечение злоупотреблений цифровыми платформами доминирующим положением.