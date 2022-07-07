В Иркутске сожгли 118 килограммов тропических фруктов без сертификата

В пункте пропуска международного аэропорта Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и сотрудники Иркутской таможни выявили продукцию без фитосанитарного сертификата. Авиарейсом из Юго-Восточной Азии в Иркутск доставлены 118 килограммов тропических фруктов и растений, представляющих высокий фитосанитарный риск. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В составе груза находились ананасы, мандарины, манго, папайя, рамбутаны, питайя, мангостины и несколько спилов дерева танаки (Limonia Acidissim), применяемого в косметологии. Ввоз подкарантинной продукции является нарушением требований федерального закона о карантине растений и таможенного законодательства. Госинспекторы возбудили дело об административном правонарушении с наложением штрафа. Сотрудники надзорного ведомства изъяли и сожгли фрукты и растения.







