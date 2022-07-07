В Иркутском зоосаде 9 и 10 июля состоятся тарканьи бега
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В Иркутском зоосаде 9 и 10 июля состоятся тарканьи бега

В Иркутском зоосаде 9 и 10 июля состоятся тарканьи бега

9 и 10 июля в 14:00 в Иркутском зоосаде пройдут тараканьи бега. Об этом рассказали на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Тараканьи бега были распространены у моряков и пиратов карибского бассейна. Это было связано с тем, что моряки, долго находясь в море, сходили с ума от безделья, а трюмы с грузом были полны насекомых. Тараканьи бега — это азартная игра. В мировой литературе также не раз упоминались ямайские портовые притоны, в которых устраивались забеги тараканов с реальными денежными ставками на самого быстрого насекомого.



Видео со страницы Иркутского Зоосада в «ВКонтакте»
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По материалам: irk

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