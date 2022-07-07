В МИД России оценили отношения Канберры и Москвы

Вадим Карасев

Посол РФ в Канберре заявил, что отношения между Австралией и Россией достигли низшей точки

Отношения между Австралией и Россией достигли низшей точки за десятилетия, так как Канберра руководствуется не собственными интересами, а интересами союзников. Об этом в интервью австралийской радиостанции ABC заявил посол РФ Алексей Павловский, передает ТАСС.

«Все имевшиеся формы сотрудничества между нашими странами разрушены австралийской стороной, причем по причинам, никак не связанным с собственными интересами, а лишь для того, чтобы "не отстать" от союзников», — оценил дипломат отношения двух стран.

Павловский указал, что австралийское правительство из-за ситуации на Украине «рассматривает Россию как врага». Он упрекнул Канберру за игнорирование «ударов по гражданскому населению в городах, расположенных на удалении от линии фронта» Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Идет военная операция по защите людей в Донбассе и защите интересов безопасности России, которые высокомерно игнорировались Западом», — сказал он, добавив, что освещение конфликта австралийскими СМИ остается «полностью односторонним».

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции против ряда министров России. По его словам, ограничения и запреты на поездки коснутся 16 министров. Кроме того, власти страны планируют запретить импорт российского золота.

1 июля стало известно, что Канберра ввела санкции против трех министров российского правительства. Под рестрикции попали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, а также глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Кроме того, в санкционные списки включили уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову и еще 12 россиян, среди которых российские предприниматели.