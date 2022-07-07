В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства

В Иркутске на Синюшиной горе в роще начали третий этап благоустройства. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в пресс-службе администрации города.

В роще планируют обустроить смотровую площадку, сделать газон, установить скамейки и урны. На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 35%. Благоустройство планируют завершить в сентябре. Ремонтные работы в роще начали в 2017 году. В 2019 году прошел второй этап благоустройства. Там установили сцену, скамейки и урны, оградили территорию, положили асфальт.



