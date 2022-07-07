В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства

В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства

В Иркутске на Синюшиной горе в роще начали третий этап благоустройства. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в пресс-службе администрации города.

В роще планируют обустроить смотровую площадку, сделать газон, установить скамейки и урны. На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 35%. Благоустройство планируют завершить в сентябре. Ремонтные работы в роще начали в 2017 году. В 2019 году прошел второй этап благоустройства. Там установили сцену, скамейки и урны, оградили территорию, положили асфальт.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
Путин рассказал о непростом вызове по выпуску «Москвича»
Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Пожилая россиянка более пяти лет прожила с 15-килограммовой опухолью
Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022
Официально: Microsoft посетит выставку Gamescom 2022
В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
В роще на Синюшиной горе начали третий этап благоустройства
Шепелеву не понравилось в Адлере
Шепелеву не понравилось в Адлере
Анастасия Волочкова разоткровенничалась о романе с мужчиной младше ее на 20 лет
Анастасия Волочкова разоткровенничалась о романе с мужчиной младше ее
Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня
Праздник Курбан-байрам в 2022 году начнется 9 июля и продлится 4 дня
Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер
Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Когда пообещал жене не пить на охоте
Когда пообещал жене не пить на охоте
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в Монако
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном

Еще по теме

В Иркутске благоустроили рощу на Синюшиной горе
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка
Парк в Соловьиной роще войдет в «Зеленый пояс» Смоленска
В Богородицке торжественно открыли городской парк после благоустройства