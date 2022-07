В The Crew 2 можно играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни

Вадим Карасев





Сегодня игра The Crew 2 получила обновление до консолей нового поколения вместе со стартом 6 сезона. Игру поддерживают уже 4 года, и она продолжает активно развиваться, как с точки зрения доступного в ней контента, так и технически. Теперь на Xbox Series X игроки могут участвовать в гонках в The Crew 2 в 60 FPS, о чем они давно уже просили.

Вместе с тем, издательство Ubisoft объявило, что The Crew 2 будет бесплатной в ближайшие дни на всех платформах. Игроки, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S, могут играть бесплатно в The Crew 2 с 7 по 13 июля.

Напомним, что с новым сезоном в The Crew 2 добавили новую кампанию, которая, как отмечается, создана с чемпионом Formula Крисом Форсбергом.