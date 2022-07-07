В Wall Street Journal раскритиковали главу SEC из-за ситуации с биткоин-ETF
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В Wall Street Journal раскритиковали главу SEC из-за ситуации с биткоин-ETF

В Wall Street Journal раскритиковали главу SEC из-за ситуации с биткоин-ETF


Редакция Wall Street Journal обвинила главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера в «сбивающем с толку» подходе касательно принятия спотового биткоин-ETF.


По мнению журналистов, руководитель ведомства взял инвесторов в «заложники» до тех пор, пока Комиссия не установит контроль над криптовалютным рынком.


Статья появилась после отказа в регистрации продуктов от Grayscale и Bitwise неделей ранее.


Регулятор обосновал решение несоответствием требованиям по «предотвращению мошеннических и манипулятивных действий […], а также защите инвесторов и общественных интересов».


В издании отметили, что капитализация биткоина составляет $390 млрд, а его рынок является самым зрелым из всех криптовалют. Это усложнит активность злоумышленников


Упомянутое Комиссией требование, чтобы «значительная часть торговли происходила на регулируемом рынке», издание назвало невыполнимым. Сделки проходят на криптобиржах, для надзора над которыми у ведомства нет полномочий.


В отношении подтверждения устойчивости рынка к манипуляциям SEC установила более высокий стандарт для утверждения спотовых ETP на базе цифрового золота, чем для других товаров. Регулятор не объяснил, как его удовлетворить, подчеркнули в WSJ.


Задержка SEC вызывает еще большее недоумение на фоне одобрения фьючерсных биткоин-ETF. Деривативы торгуются на CME, но цены на них привязаны к тем же крупнейшим криптовалютным биржам, что предлагаются в заявках спотовых ETF.


В издании пришли к выводу, что Генслер использует нерегулируемый характер рынков в качестве предлога для блокировки, рассчитывая на регистрацию платформ в SEC.


«Крипторынки могут напоминать Дикий Запад, но это не повод отказываться от спотовых биткоин-ETF, которые ведомство будет регулировать. «Блокада» Генслера контрпродуктивна, если его целью является защита инвесторов», — подчеркнули в Wall Street Journal.


Журналисты не исключили, что ситуацию могут изменить Конгресс или судебный процесс, инициированный Grayscale Investments. Последний имеет высокие шансы завершиться в пользу управляющей компании.


Grayscale Investments подала заявку на конвертацию траста на базе цифрового золота в спотовый биткоин-ETF 19 октября 2021 года.


17 декабря SEC отложила принятие решения по ее заявлению. В феврале 2022 года Комиссия пошла повторно на этот шаг.


Спотовые биткоин-ETF получили одобрение со стороны регуляторов Канады, Бразилии, Австралии и Нидерландов.


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# Экономика etf, sec, гэри генслер, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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