Вдова Хворостовского показала, как сейчас выглядит их повзрослевший сын
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Вдова Хворостовского показала, как сейчас выглядит их повзрослевший сын

Вдова Хворостовского показала, как сейчас выглядит их повзрослевший сын
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, Флоранс Илли поделилась фото сына – именинника. Максиму исполнилось 19 лет. Оперная певица Флоранс Илли была замужем за легендарным артистом Дмитрием Хворостовским. В браке у них появились на свет двое детей. Сегодня, 7 июля, сын звездных родителей отмечает 19-летие. Флоранс Илли посвятила Максиму трогательное поздравление в личном блоге и опубликовала фото возмужавшего первенца. Оперная певица очень гордится своим мальчиком.
«Поздравляю с 19-летием моего прекрасного сына Максима! Я так горжусь мужчиной, которым ты стал. Ты прекрасен внутри и снаружи. Я желаю тебе океан счастья, пусть твои желания сбываются. И я знаю, что папа наблюдает за тобой и гордится. Я люблю тебя всем сердцем», — написала знаменитость. «Какой мужчина вырос», «С днём рождения!!!!😍 Какой красивый!», «Красивый, достойный сын своего Отца и Мамы», «Флоранс, от всей души поздравляю вас с днем рождения Максима. ❤️❤️. Красивый, умный, заботливый», «Дмитрий гордится своим прекрасным сыном❤️», «Вот это да, какой парень!» — комментируют подписчики. Кстати, младший сын Дмитрия Хворостовского недавно начал увлекаться музыкой. Флоранс Илли поддерживает его. Она радуется успехам сына. «Я играю на гитаре, на клавишных и пою. Пробую писать музыку в стиле джаз, блюз, рок. Вот только оперу я не могу петь», — рассказывал Максим. Напомним, что у Дмитрия Хворостовского от первого брака есть 25-летние дочь Александра и сын Даниэль. Кроме того, в свое время артист удочерил девочку своей первой жены Марию (1982 года рождения). И во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина.
# Шоу-бизнес Хворостовский Дмитрий
По материалам: z-aya

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