Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева
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Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева

Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева

В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт, а спустя пять лет артиста настиг второй удар. После этого у исполнителя перестали двигаться левая рука и верхняя губа. Также появились проблемы с речью. С тех пор Моисеев ведет достаточно закрытый образ жизни: он перестал выходить на сцену, а на мероприятиях появляется исключительно с помощником.


Так как информация о жизни и самочувствии артиста практически не появляется, в СМИ появляется множество слухов, которые редко соответствуют действительности. Например, недавно появилась информация, что помощник Моисеева пытается завладеть недвижимостью певца. Дошло до того, что брат артиста Марк Толкач просил правоохранительные органы разобраться в этом.


Чтобы успокоить поклонников, друзья Бориса Михайловича делятся последними новостями и рассказывают о здоровье артиста. Например, Нелли Кобзон рассказала, что тщательно следит за жизнью Моисеева, он в полной безопасности. По словам вдовы Иосифа Давыдовича, рядом с певцом постоянно находятся сиделка и его директор Сергей Горох.

«Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!», – заявила Нелли Михайловна в программе «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ.


Недавно вдова Кобзона лично навещала Бориса Михайловича и убедилась, что он получает всё необходимое и проживает в своей собственной квартире.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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