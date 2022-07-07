Вечером 10 июля перекроют движение по плотине ГЭС
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Вечером 10 июля перекроют движение по плотине ГЭС

В 22:00 10 июля в Иркутске перекроют движение по плотине ГЭС. Ограничение будет действовать до 07:00 следующего дня, 11 июля. Это связано с проведением работ по изменению схемы дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

За ночь дорожники перенесут проезжую часть на отремонтированную полосу дороги, установят блоки барьерных ограждений. Силами МУП «Иркутскгортранс» проведут работы по переносу контактной сети троллейбусов.

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По материалам: irk

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