Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств
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Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств

Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств


Атаковавший протокол децентрализованной ликвидности Crema Finance хакер вернул часть похищенных средств. 



Взломщик решил вернуть активы после переговоров с командой протокола. Себе он оставил 45 455 SOL (около $1,6 млн на момент написания) в качестве вознаграждения.


В Crema Finance подтвердили получение от хакера 6 064 ETH ($7 млн) и 23 967 SOL ($879 000) четырьмя транзакциями.


План компенсации средств представители проекта пообещали опубликовать в течение 48 часов.


Напомним, после атаки в начале июля Crema Finance остановил работу приложения.


По данным Atlas VPN, в первой половине 2022 года нацеленные на индустрию криптовалют хакеры украли $1,97 млрд.

# Экономика взломы, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

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