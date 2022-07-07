Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств

Атаковавший протокол децентрализованной ликвидности Crema Finance хакер вернул часть похищенных средств.

👉After a long negotiation, the hacker agreed to take 45455 SOL as the white hat bounty. Now we have confirmed the receipt of 6064 ETH + 23967.9 SOL in four transactions indicated below. A follow-up compensation plan will be released in 48h. — CremaFinance (@Crema_Finance) July 6, 2022

Взломщик решил вернуть активы после переговоров с командой протокола. Себе он оставил 45 455 SOL (около $1,6 млн на момент написания) в качестве вознаграждения.

В Crema Finance подтвердили получение от хакера 6 064 ETH ($7 млн) и 23 967 SOL ($879 000) четырьмя транзакциями.

План компенсации средств представители проекта пообещали опубликовать в течение 48 часов.

Напомним, после атаки в начале июля Crema Finance остановил работу приложения.

По данным Atlas VPN, в первой половине 2022 года нацеленные на индустрию криптовалют хакеры украли $1,97 млрд.