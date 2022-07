Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств

Атаковавший протокол децентрализованной ликвидности Crema Finance хакер вернул часть похищенных средств.

👉After a long negotiation, the hacker agreed to take 45455 SOL as the white hat bounty. Now we have confirmed the receipt of 6064 ETH + 23967.9 SOL in four transactions indicated below. A follow-up compensation plan will be released in 48h.