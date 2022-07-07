За что люди чаще всего ненавидят Овнов

Вадим Карасев

Овны — это не самые простые люди в мире. Да, с ними весело и они крайне оптимистичны, но есть в их характере черты, за которые окружающие могут их ненавидеть. Именно о них и пойдет речь далее.

Конфликты — это не всегда плохо. Иногда они бывают даже полезными, но это не значит, что нужно идти на них в любой ситуации. Помните о том, что в целом в Овнах нет какого-то зла. Просто они довольно своеобразные люди, из которых, кстати, получаются довольно хорошие друзья.

Неуступчивость

У Овнов очень сильная самооценка, которая как помогает им, так и порой очень сильно мешает. Они уверены в том, чего хотят и в том, что они знают. Периодически они не готовы менять свое мнение ни под каким предлогом. Такое происходит даже в тех случаях, когда их заваливают фактами. Овны пойдут против всех, если это будет необходимо, но так и не признают того, что были не правы.

Чрезмерная прямолинейность

Да, это открытые люди, с которыми приятно общаться, ведь ты всегда знаешь, почему они что-то сказали или сделали. Им не за чем скрывать от вас свои намерения и желания. Если их что-то беспокоит, они с вами обязательно поделятся. Нередко эта открытость переходит все границы, превращаясь в болезненную для окружающих прямолинейность. Например, Овны могут просто взять и сказать человеку, что ему не подходит эта одежда, что с ним не интересно общаться или попросту нет никакого желания. За это многие их как раз очень сильно и недолюбливают. Особенно это касается впечатлительных персон.

Эгоизм

Эгоизм у Овнов не настолько явный, как у Тельцов или Львов. Он скрытый, поэтому более опасный и наименее приятный для окружающих. Овны делают что-то для себя, а иногда помогают другим, но в конечном итоге оказывается, что это они тоже делали лишь для себя любимых. Это не всегда приятно, ведь они всем своим видом и словами показывают, что это было искреннее желание помочь.

Неумение хранить секреты

Овны не умеют хранить секреты от слова совсем. Периодически они просто проговариваются, потому что болтливы по своей природе. В других ситуациях им просто хочется произвести хорошее впечатление на другого человека теми тайнами, о которых им известно. До определенного времени им это прощают многие, но у большинства людей терпение не безгранично.

Деление на плохое и хорошее

У Овнов не бывает обычных людей. Для них существуют только враги и друзья, а это автоматически ставит их в невыгодное положение, поскольку ненавистники найдутся всегда. Овны умеют провоцировать скандалы, но далеко не все готовы спускать все на тормозах, поэтому у этих людей так много недоброжелателей самого разного сорта.