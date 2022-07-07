Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск

Илья Красильщик опубликовал в New York Times статью, где рассказал о гнетущих эмоциях некоторых россиян, которые они испытывают в нынешней ситуации. Тогда селебрити обрушились на журналиста, заявив, что им не стыдно за свою страну.

После публикации в американском издании с громким заголовком: «Мы должны признать — мы провалились как нация», Красильщик опубликовал пост о событиях в Буче, за что его обвинили в распространении фейков о российской армии. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. «Пусть горят в аду. В Россию я и так не планировал», — комментировал происходящее он в Telegram-канале.

Известно, что сейчас 35-летний Красильщик находится за границей. Бывшая жена Ильи вместе с детьми также находятся за пределами России, но не рядом с ним.

Напомним, резкие высказывания журналиста, мягко говоря, не одобрили его коллеги. Ксения Собчак осудила Илью за опрометчивые слова.

«Прочитала нашумевшую статью в The New York Times Ильи Красильщика про то, что мы «провалились как нация». В связи с этим у меня вопрос. Национализм — это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается? Есть тут филологи? В любом случае, прочитав этот текст, я четко поняла, почему не даю никакой западной прессе интервью все эти недели. Хотя телефон раскалился от CNN, BBC и далее по списку. Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь, и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения», — писала 40-летняя ведущая.