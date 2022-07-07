Зудина сыграет мать Табакова, который путешествует по параллельным мирам

В Москве активно идут съемки научно-фантастического web-сериала «Суперпозиция». Главный герой по сюжету перемещается по параллельным мирам, чтобы спасти мультивселенную.

В новом сериале «Суперпозиция» Константин Лавроненко сыграет гениального ученого, который открыл существование параллельных миров. Его сыну в исполнении Павла Табакова предстоит отправиться в другие измерения, чтобы спасти мультивселенную и свой мир. А вот Марине Зудиной досталась роль матери фантастического путешественника.

Звездные мама и сын не в первый раз сталкиваются на одной площадке, однако в «Суперпозиции» их отношениям уделят больше экранного времени. Создатели проекта отмечают, что пригласили Зудину не из-за реального родства, актрису утвердили много позже Павла. Экранные родители должны были обладать пластичностью, чтобы показывать разные варианты своих персонажей.

«Я не представляю, кто лучше Константина Лавроненко справился бы с задачей сыграть 10-15 образов в одном фильме. Как и Марина Зудина. Она в первую очередь блестящая актриса. Но то, что она в реальной жизни мама Павла Табакова, добавляет подлинной химии в отношения их персонажей в кино», — отмечал режиссер Вадим Валиуллин.

26-летний Павел признается, что во время съемок старается воспринимать родительницу как коллегу. На площадке молодой человек обращается к ней по имени и отчеству.

«Я вообще не ожидал, но недавно мы снимали сцену и определенный текст, который произносила Марина Вячеславовна, вызвал во мне очень живую эмоцию. Я совсем не ожидал, что это вот так сработает. При том, что я в такие моменты стараюсь убирать родственную близость, родство. Выкручиваю на минимум мамы и максимум актрисы», — говорил Табаков-младший.