Звезда футбола рассказал, как Андрей Аршавин смотрел порно на массаже
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Звезда футбола рассказал, как Андрей Аршавин смотрел порно на массаже

Звезда футбола рассказал, как Андрей Аршавин смотрел порно на массаже

Андрей Аршавин уже несколько лет не выходит на поле в качестве футболиста. Однако историй, связанных с его золотым временем, осталось немало. Бывший одноклубник спортсмена Эммануэль Адебайор поведал самую пикантную из них.


Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор решился рассказать о российском коллеге случай, которым мало кто захочет похвастаться... Так, однажды Аршавина застали за постыдным занятием прямо во время очередного соревнования.

«Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина. Но самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем», — поведал Адебайор.

Однако эта история о 41-летнем экс-капитане сборной России не показалась смешной футболисту Роману Павлюченко. «Адебайор говорил, что Аршавин смотрел порно? Эммануэль вроде взрослый человек. И зачем говорить такие вещи? Нельзя этого делать ни в студии, ни на камеру, ни в интервью. Нельзя выносить такой сор из избы! Это не красит человека. Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред?! Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре», — возмутился спортсмен.

Как отмечает Павлюченко, то, что описал Эммануэль Адебайор — нереально реализовать, да и незачем, работа же идет полным ходом!

«Ну как это возможно?! Заходишь в перерыве в раздевалку. Тренер дает установки, говорит, что нужно изменить во втором тайме, а ты смотришь порно в этот момент? Да не, бред какой-то! Я же очень хорошо знаю Адебайора. Он приукрашивает. Видать, хотел сыграть на позитиве или рассмешить. У меня столько историй, которые я могу рассказать про Адебайора. Но их, наверное, нельзя рассказывать и я же не делаю этого. Надо как-то думать своей головой, что ты говоришь и кому», — добавил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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